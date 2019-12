Corruzione | 11 arresti | fermati anche il sindaco di Villa San Giovanni e il presidente

Corruzione e falsi certificati - arresti : 10.54 Operazione di polizia giudiziaria nelle province di Roma, Latina e Caserta, nei confronti di un radicato sistema corruttivo dedito al rilascio di false certificazioni mediche per ottenere indebitamente benefici relativi a pensioni di invalidità, licenze di porto d' armi e permessi per destinatari di provvedimenti giudiziari. L'indagine, coordinata dalla Procura di Latina e condotta dal locale NAS Carabinieri, ha portato all'esecuzione di ...

Potenza - “gettavano le salme in una fossa comune per rivendere i loculi del cimitero a prezzi gonfiati” : 6 arresti per Corruzione : Gettavano le salme in “vere e proprie fosse comuni” per liberare i loculi del cimitero di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, e quindi rivenderli illecitamente fino al 300% del costo reale. Queste le accuse della procura potentina guidata da Francesco Curcio che ha chiesto e ottenuto l’arresto di 6 persone – tre in carcere e altrettante ai domiciliari – e l’applicazione di una settima misura ...

Roma - nove arresti per appalti pilotati e Corruzione : Roma, 5 dic. (askanews) – corruzione e truffa: 9 persone, tra imprenditori edili, manager e funzionari pubblici dell’Agenzia delle dogane e monopoli, sono state arrestate a Roma dalla polizia, accusati di aver organizzato un redditizio giro di appalti pilotati per la gestione e ristrutturazione degli immobili di proprietà del fondo di previdenza del ministero dell’economia e delle finanze. Sequestrati beni preventivi per un ...

Corruzione - inchiesta 'Buche d'Oro' : 9 arresti all'Anas di Catania : Nove persone sono finite in manette a Catania con l’accusa di Corruzione perpetrata nell’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati all’Anas (Area Compartimentale di Catania) nonché nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde lungo le medesime arterie. Si tratta della terza misura restrittiva adottata dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dell’Operazione “Buche d’Oro”, condotta dal Nucleo ...

