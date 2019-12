Coppa Italia Primavera | Torino-Milan 6-7 dcr | cronaca e tabellino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)6-7 dcr,della partita valida per gli ottavi di finale disputata a Biella Estrazione vincente per il, che alla lotteria dei calci di rigore elimina ildalla. L’ottavo di finale disputato a Biella, infatti, si è risolto soltanto dal dischetto, dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati sullo 0-0. Campo pesante, battaglia vera e poche occasioni da rete in terra piemontese. Ed epilogo dagli undici metri, con i rossoneri che non sbagliano mai ed i granata che si fermano contro la traversa colpita da Marcos nella settima esecuzione. Eliminato il Toro, dunque, dopo le due finali raggiunte nel 2018 e nel 2019.6-7 d.c.r. (0-0) Sequenza rigori: Michelis gol, Garetto gol; Olzer gol, Sandri gol; Mionic gol, Moreo gol; Brescianini gol, Greco gol; Sala gol, Ibrahimi gol; ...

