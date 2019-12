Controlli nelle mense scolastiche | 21 aziende sospese

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A Pescara somministravano normale olio extravergine al posto di quello biologico e di produzione italiana. Nel senese preparavano i pasti 'per diete speciali' negli stessi ambienti dei pasti 'convenzionali'. A Potenza un'area di manipolazione di alimenti senza glutine non aveva i requisiti igienico-strutturali. A Caserta un'autorimessa era diventata un deposito di alimenti. Ad Ancona servivano carne bovina congelata invece che fresca. Ad Udine i prodotti venivano cucinati in locali con infiltrazioni d'acqua e pareti con parti d'intonaco caduto. Sono alcuni degli esempi delle 21 imprese di catering, che si occupano della gestione dellescuole, di cui i Nas da settembre hanno disposto la sospensione o il sequestro per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati anche sequestrati oltre 900 kg di derrate alimentari, come carni, formaggi, frutta, ortaggi, olio ...

