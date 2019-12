Contemporaneamonte Roma | calendario dal 19 al 31 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– Si conclude il 31la stagione 2019 di Contemporaneamente. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale diCapitale, si afferma sempre piu’ come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in citta’ grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte dell’amministrazione di un milione di euro. Inaugurera’ il 20al Museo Carlo Bilotti la mostra promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali Ponte di conversazione con Paolo Aita, l’esposizione sara’ un omaggio al poeta, scrittore e critico d’arte e musicale attraverso un percorso che lega le liriche cinesi da lui tradotte in italiano alle opere d’arte di artisti contemporanei. La mostra ...

