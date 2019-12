Consigliera M5s difende i No Tav violenti | Noi giusti | tutti liberi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Elena Barlozzari Laregionale grillina Francesca Frediani si schiera ancora dalla parte dei No Tav: "Noi siamo semplicemente dalla parte giusta" Che in Piemonte il grillismo facesse rima con l’antagonismo non è una novità. Innumerevoli sono i precedenti che hanno visto alcuni portavoce locali sposare le battaglie dei centri sociali. Spesso pentastellati e antagonisti si sono travati dallo stesso lato della barricata: dalla lotta per l’autoproduzione della cannabis a quella agli sgomberi passando per il boicottaggio del cantiere della Torino-Lione. Il caso più emblematico è sicuramente quello di Francesca Frediani, che fatto della militanza No Tav un trampolino per la Regione, dove fino allo scorso lunedì ricopriva il ruolo di capogruppo. Le sue dimissioni si sussurra siano dovute alle continue tensioni con i colleghi di partito. Frediani, classe 1973, è ...

contribuenti : Consigliera M5s, noi giusti tutti liberi - Notiziedi_it : Consigliera M5s, noi giusti tutti liberi – Ultima Ora - Ansa_Piemonte : Consigliera M5s, noi giusti tutti liberi - Piemonte -