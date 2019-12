Conflitto di interesse | M5s ci riporta alla Prima Repubblica | altro che rivoluzione

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non intende mollare la poltrona ancordi ottenerla: "Non mi ritiro dcorsapresidenza della commissione banche. Fin quando non mi chiederanno di lasciare io sono il candidato". Il senatore Elio Lannutti non arretra di un centimetro. E, il MoVimento 5 Stelle, suo partito, fa quadrato attorno al paladino dei consumatori: “Quello che sta andando in scena in queste ore è un vile attacco”. Lo tsunami s’è scatenato essendo Lannutti candidato 5stellepresidenza della commissione d'inchiesta sulle banche e avendo, nel contempo, il figlio Aurelio impiegato presso la Banca popolare di Bari, istituto di credito in pieno terremoto finanziario-giudiziario. Eppure i pentastellati dovevano rivoluzionare la politica, dovevano spazzare via ogni traccia didi, ma spesso sembrano scordare la cosiddetta opportunità politica. Ma Lannutti tira dritto. E con il veto ...

