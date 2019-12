Conferenza stampa Sarri | «Ronaldo-Dybala | che gol! Higuain nervoso? Non mi interessa»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): le parole del tecnico della Juventus al termine della sfida del "Ferraris" contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa la vittoria incassata contro la Sampdoria: «La strada è quella giusta, anche se ci manca la padronanza della partita. Il gioco si sta intravedendo con più facilità, ma lo facciamo troppo in orizzontale per i miei gusti». «Il gol di Gabbiadini? Ho pensato "cazzo". Come quello di Caprari. Due reti straordinarie. Non conosco ancora le condizioni di Alex Sandro, lui mi ha parlato di un semplice affaticamento. Non sembra un infortunio serio. Ronaldo? Non mi preoccupa. Un calciatore quando esce ha sempre qualcosa da borbottare. Sta giocando molto in questo momento, l'ho tolto perché l'ho visto stanco». «Demiral ha fatto bene».

