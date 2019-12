Conferenza stampa Lotito | «Viviamo alla giornata | abbiamo voglia»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), il presidente della Lazio parla in vista della Supercoppa italiana di domenica contro la Juventus» Il presidente della Lazio, Claudio, ha parlato inin vista della partita di Supercoppa, in programma domenica, contro la Juve. Ecco le dichiarazioni del patron biancoceleste: «Domenica sarà un appuntamento importante contro la Juventus. Dobbiamo vivere, ragionando gara dopo gara. Quando recuperi gare come quelle di Cagliari, significa che haie forza. In passato ci è capitato il contrario, ovvero di subire delle rimonte. Servono coesione e determinazione per raggiungere obiettivi. Spero rimanga questo atteggiamento». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri ?? In diretta su - juventusfc : @13Szczesny13 @MATUIDIBlaise ?? Sarri: «Con la Samp servirà una prestazione di livello» ?? Il mister ha presentato… - Linkiesta : È saltata la conferenza stampa del presidente #Anpal Mimmo Parisi per la presentazione dei dati sull’avviamento al… -