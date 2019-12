Conferenza stampa a Roma | emergenza climatica e nucleare

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Considerare, a partire da subito, la lotta al cambiamento climatico e la transizione a un'economia sostenibile, il Green New Deal, come la priorità del presente e dei prossimi anni, da sostenere con un grande programma di investimenti pubblici di Alfonso Navarra - Disarmisti Esigenti, Icanpresso il Senato della Repubblica - Palazzo Madama,Dopo la conclusione della COP 25 di Madrid e dopo il consiglio europeo del 12 e 13 giugno 2020 organizziamo una(...) - Tribuna Libera / No logo

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri ?? In diretta su - juventusfc : @13Szczesny13 @MATUIDIBlaise ?? Sarri: «Con la Samp servirà una prestazione di livello» ?? Il mister ha presentato… - Linkiesta : È saltata la conferenza stampa del presidente #Anpal Mimmo Parisi per la presentazione dei dati sull’avviamento al… -