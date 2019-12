Comune Roma | stop a veicoli inquinanti giovedì e venerdì

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– “In seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM10, e’ stata emanata l’ordinanza della Sindaca che prevede la limitazione alla circolazione per ipiu’nelle giornate del 19 e 20 dicembre. In particolare l’ordinanza stabilisce la limitazione della circolazione veicolare (oltre ai divieti gia’ previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella Z.T.L. Fascia-Verde, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: Ciclomotori e MotoEuro 0 ed Euro 1 e AutoBenzina Euro 2. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. Il testo completo dell’ordinanza e’ consultabile sul portale diCapitale www..it”. Cosi’, in una nota, il Campidoglio. L'articoloproviene daDailyNews.

