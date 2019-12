Comune Roma | lavori Stazione Pigneto al via a gennaio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– Avanza il cantiere per la realizzazione del Nodo ferroviario. Dalla meta’ del prossimo mese diprendera’ il via la parte piu’ importante deiper la realizzazione delladi interscambio tra ferrovie regionali e metro C, un’infrastruttura fondamentale per il quadrante est della citta’. Per consentire lo svolgimento deisaranno quindi necessarie graduali modifiche alla viabilita’ pubblica e privata della zona che oggi saranno illustrate nel corso di un’assemblea pubblica convocata nel V Municipio. Lo fa sapere in una nota ildi. “Quello delsara’ uno dei nodi di scambio piu’ importanti per la mobilita’ della Capitale. Unafondamentale per l’intero quadrante est che cambiera’ la vita a decine di migliaia di persone che utilizzano ogni ...

matteosalvinimi : 'Non funzionano i riscaldamenti!' A Casal Bruciato, Roma, rivolta nelle case popolari del Comune. Ma per la Raggi… - Antonio_Tajani : Questo è il manifesto blasfemo affisso all'esterno del Macro di #Roma. Ora basta! Governo e comune intervengano per… - SalernoSal : Belle figure nel mondo. Forse anche il Comune di @Roma e la sindaca @virginiaraggi dovrebbero scegliere diversament… -