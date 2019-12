Commercio | le vie dello shopping dei rioni collinari invase dagli abusivi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mancano pochi giorni al Natale e le viedeidi Napoli, dal Vomero all’Arenella passando per Piazza degli Artisti, sonodai venditori ambulanti. La denuncia arriva dal Comitato, presieduto da Gennaro Capodanno. “In una collocazione apparentemente più defilata, rispetto a strade principali come via Scarlatti o via Luca Giordano, ma non per questo da tollerare trattandosi diche occupano, peraltro, il suolo pubblico, vendendo merci palesemente contraffatte come borse e sciarpe – dice Capodanno -. Situazione peraltro che si abbina perfettamente con quanto si può riscontrare nel mercato, posto a pochi passi da via Mario Fiore, nell’area di via Casale De Bustis, divenuta un vero e proprio simbolo dell’smo commerciale tollerato da lustri, con la latitanza di quanti avrebbero dovuto controllare e non lo hanno mai fatto, ...

EuropeDirectTO : ??Commercio ??Il nostro commercio bilaterale è più che raddoppiato nell'ultimo decennio, rendendo l'#India???? il prim… - DavideBoni : RT @robertostorti: Le vie rimangono senza negozi #pareridistorti #Mantova #Commercio #negozi #venditeonline #online #amzon #rete #bar #foo… - TopChefIT : RT @robertostorti: Le vie rimangono senza negozi #pareridistorti #Mantova #Commercio #negozi #venditeonline #online #amzon #rete #bar #foo… -