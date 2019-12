Come sta Michael Schumacher? Quasi 6 anni dall’incidente | tra voci | speranze e misteri

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono passatiseidal drammatico 29 dicembre 2013, quel giornocadde malamente sulle nevi di Meribel mentre stava sciando e la sua vita cambiò per sempre. L’icona della Formula Uno, l’uomo capace di vincere sette Mondiali di cui cinque con la Ferrari, il riferimento per tutti gli appassionati del motorsport, incappò in una brutta scivolata e finì in coma: rimase in questa condizione per circa sei mesi presso l’Ospedale di Grenoble, poi venne trasferito a Losanna per proseguire la riabilitazioneconfermarono la stessa famiglia e i portadelle due cliniche. Nell’ultimo lustro, però, le notizie ufficiali riguardo alle reali condizioni fisiche del fenomeno sono state davvero molto poche, la moglie Corinna e tutti i parenti (tra cui anche il figlio Mick, attuale pilota di F2 che ha avuto l’onore di guidare la Rossa durante ...

