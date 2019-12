Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una manovra sbagliata, forse la presenza di forte vento. Sta di fatto che ildi lusso Ecstasea, lungo quasi 86 metri, è andato a sbattere in modo violento contro la cabina di controllo del Simpson Bay Bridge, sull’isola di Sint Maarten. Per fortuna, l’operatore del porto è riuscito a mettersi in salvo prima dell’impatto e non ci sono stati feriti. L’imbarcazione, che vale circa 108di, è rimasta gravemente danneggiata. In passato è stata di proprietà del presidente del Chelsea e oligarca russo, Roman Abramovich. Oggi appartiene al miliardario pakistano Alshair Fiyaz. L'articoloilda 108di? L’incidente sull’isola: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Come distruggere il superyacht da 108 milioni di euro? L’incidente sull’isola caraibica: il… - ilfattovideo : Come distruggere il superyacht da 108 milioni di euro? L’incidente sull’isola caraibica: il video - Noovyis : (Come distruggere il superyacht da 108 milioni di euro? L’incidente sull’isola caraibica: il video) Playhitmusic - -