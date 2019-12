Civitavecchia: denunciata società per evasione Iva da un milione (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – A seguito di cooperazione amministrativa con organismi paritetici europei, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) della S.O.T. di Viterbo hanno concluso un’attivita’ di verifica nei confronti di una societa’, dichiarata avere sede legale a Civitavecchia, che effettuava acquisiti di materie prime plastiche all’interno dell’Unione Europea individuando una frode in materia di IVA. L’attivita’ sinergica dei vari organismi europei interessati ha portato alla scoperta di sedi della societa’ del tutto inesistenti, dell’occultamento di scritture contabili nonche’ all’omissione di ogni obbligo fiscale per l’anno 2017. Il risultato raggiunto ha comportato l’interruzione delle attivita’ fraudolente e il recupero dell’IVA evasa per un ammontare di circa un milione di euro. ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Civitavecchia denunciata