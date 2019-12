Ciclismo | i corridori italiani disoccupati per il 2020 Domenico Pozzovivo e Valerio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Siamo ormai a poco più di un mese di distanza dalla prima gara stagionale, e ci sono ancora diversisenza contratto, senza prospettive, senza casacche. In casa Italia ne possiamo contare due,Agnoli, entrambi provenienti dalla Bahrain-Merida. Ebbene sì, la formazione di Brent Copeland ha deciso di non rinnovare il contratto al lucano e al laziale, che a 37 anni il primo, e 34 il secondo, non hanno ancora una destinazione per il loro futuro. Un rammarico per due atleti azzurri che, da eterno e fedelissimo gregario Agnoli, ed eterna promessa delle corse a tappe, ormai giunti agli ultimissimi anni di carriera, rischiano seriamente di ritrovarsi ingiustamente a piedi.è reduce da una stagione fatta di alti e bassi, interrotta però troppo presto, esattamente nel mese di agosto, quando è stato investito da un’auto mentre si ...

