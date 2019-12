Ciclismo | gli obiettivi stagionali di Fabio Aru | Tour de France nel mirino! Ipotesi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Aldeci presenteremo con Tadej Pogačar, il quale correrà senza nessuna pressione, vivendo l’esperienzase giorno dopo giorno.Aru curerà la classifica e Fernando Gaviria avrà le sue occasioni in volata”, sono state queste le parole del Team Manager della UAE Team Emirates Joxean Matxin, che nella giornata di ieri ha annunciato i nomi delle punte della sua formazione per le grandi corse a tappe del 2020. Niente Giro d’Italia dunque perAru, che ritroveremo al via della Grande Boucle, affrontata anche in questa stagione, e che tra l’altro è stata l’unica occasione in cui è riemerso un pizzico del vero valore del sardo. Con ogni probabilità la scelta di non correre il Giro per concentrarsi sulla corsase è stata dettata dai troppi chilometri a cronometro della Corsa Rosa rispetto al, che avrà sì una prova contro il ...

