Chiamate e SMS illimitati e 200 Giga in 4G di TIM con l’offerta Tiscali Smart 200

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si chiama200 ed è una nuova interessante offerta dedicata daagli utenti alla ricerca di una soluzione all inclusive L'articoloe SMSe 200in 4G di TIM con l’offerta200 proviene da TuttoAndroid.

danieletriolo : @kuneijder 7 euro/mese, sms e chiamate illimitate, 50 giga/mese in 4G - marzia75 : RT @1giornodapecora: Chiamate da rete fissa o inviate sms al numero 45510 per finanziare @Telethonitalia! - TelethonCaserta : RT @1giornodapecora: Chiamate da rete fissa o inviate sms al numero 45510 per finanziare @Telethonitalia! -