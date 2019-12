Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Chi l'ha? tornasualle 21,20 con un'esclusiva all'uomo che viene indicato come l'di Matteo, ilsuperlatitante della mafia siciliana. Chi l'ha?, tornasue RaiPlay alle 21.20 per parlare delMatteo, attraverso un'a colui che viene indicato anche dai servizi segreti come il suo. Si prospetta quindi un altro record di ascolti per Federica Sciarelli grazie all'all'di Matteo: "I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto 'ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l'uomo più ricercato d'Italia'". Francesco Mesi era stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l'di Matteoed era tornato dalla stessa ...

chetempochefa : 'Mi ero nutrita di odio e di vendetta per tutto il male altrui che avevo visto. Avevo sognato di vendicarmi, ma ho… - zaiapresidente : ?? Dopo aver visto questo video, ditemi: è ora o no di mettere mano al codice penale, per dare ALMENO la certezza de… - Noovyis : (Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 intervista all'autista del boss Messina Denaro) Playhitmusic - -