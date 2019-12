Chi l’ha visto? Federica Sciarelli | sfogo in diretta | “Ci fanno schifo…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)si sfoga ina Chi l’ha: “A noischifo coloro che…” E’ andata in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, l’ultima puntata del 2019 di Chi l’ha, durante la qualeha dato ampio spazio a tanti casi di scomparsa e non solo, arrivando a fare anche una lunga precisazione. Introducendo un servizio, ha infatti asserito: Voi telespettatori di Chi l’haconoscete me perchè conduco, conoscete i nostri inviati e conoscete i nostri redattori… e sapete che a noischifo gli uomini che picchiano o uccidono le donne! “Ma a noischifo anche gli uomini che sparano e quelli che danno anche solo l’ordine di sparare” ha poi aggiunto. Chi l’ha: “C’è qualcuno che deve andare in galera” Dopo la sua premessa,...

matteosalvinimi : Piaciuto su Rete 4?!? Grazie a chi mi ha scritto per esprimermi solidarietà per l’ennesima denuncia per “sequestro… - Inter : ?? | #CALENDARIODELLAVVENTO 'Potevo giocare nel Milan, nel Real Madrid, nel Chelsea o nel Manchester City. E invece… - Twiperbole : Una #sciarpasospesa?? per donare calore: anche quest'anno, sotto il portico di Palazzo d'Accursio che si affaccia su… -