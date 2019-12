Chi è Gigi Riva | ‘Rombo di Tuono’ che ha fatto grande il Cagliari

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dai successi con la maglia dela quelli con la Nazionale. Ecco chi è, il ‘Rombo di Tuono’ del calcio italiano. ROMA –ritorna da protagonista nella sua. L’ex attaccante rosso-blu è ufficialmente diventato presidente onorario del club sardo. Un riconoscimento che il patron Giulini ha voluto dare al calciatore che ha scritto pagine di storia della compaginetana. Chi è, la carriera dell’attaccante italiano Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, il 7 novembre 1944 (Scorpione), Luigi ‘ha iniziato a giocare a calcio sin da piccolo nelle compagini locali. Una carriera nelle categorie inferiori prima di approdare alnella stagione 1963-1964. Come detto dallo stesso giocatore, la ‘tappa’ sarda doveva essere un passaggio verso il salto di qualità ...

