Cessione Roma | adesso tocca a Pallotta Le ultime sulla trattativa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), Friedkin ha presentato ufficialmente la sua offerta. La palla passa in mano a James: dovrà decidere Rimane sempre caldo l’asse-Friedkin per ladella. Al contrario di quanto potesse sembrare, lasembra più complicata del previsto ma è lontana dal tramontare. L’edizione odierna de Il Tempo fa il puntosituazione societaria giallorossa. Le due diligence si sono concluse e lunedì sera sono stati spediti gli ultimi documenti. L’offerta, quindi, è stata recapitata all’attuale presidente chenon deve far altro che decidere definitivamente. Leggi su Calcionews24.com

