Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Procura di Roma ha chiuso le indagini suiFabio Manganaro e Silvio Pellegrini coinvolti nell’interrogatorio di, uno degli americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario: i due membri delle forze dell’ordine potrebbero ora rischiare ilper iManganaro è accusato dil’imputato mentre Pellegrini difotografato e diffuso le sue immagini. I due militari, identificati grazie al lavoro dei loro stessi colleghi dell’Arma, sono ora aper abuso d’ufficio, ovvero pere diffuso immagini di persone private della libertà. L’altra accusa riguarda invece l’abuso di autorità peril detenuto. Pellegrini avrebbe diffuso la foto del ragazzo fermato e poimentre era in caserma in attesa ...

repubblica : Omicidio Cerciello Rega, bendarono uno dei due accusati: rischio processo per due carabinieri e per comandante che… - notizieit : Cerciello Rega, #carabinieri a rischio processo per aver bendato Hjorth - pierofreddio : Iniziative utili della magistratura secondo un imparziale informazione: 1) Salvini indagato per sequestro di person… -