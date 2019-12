Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutide’(Sa) – Il Sindaco Vincenzo Servalli con ordinanza n. 336 del 16/12/2019 ha disposto il divieto di somministrazione ediin bottiglie e bicchieri die contenitori similari, in occasione degli eventi sul territorio cittadino per ilnatalizio, che culminerà nella Notte Bianca dell’Epifania. Come stabilito dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, l’Amministrazione Comunale ha adottato il provvedimento di divieto a tutela della pubblica e privata incolumità, valutato che l’abbandono di contenitori dipuò determinare la possibilità che gli stessi vengano utilizzati come oggetti contundenti. In particolare su tutto il territorio comunale, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 25 e del 31 dicembre 2019; dalle ore 18:00 del 5 ...

laRedazioneEU : Cava de’ Tirreni, cerimonia del Premio Resilienza “Marzia Pisapia” - anteprima24 : ** Cava de' Tirreni, vietata la #Vendita di #Bevande in #Vetro e lattine per il periodo natalizio **… - listadilavoro : magazziniere -