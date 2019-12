Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso si è parlato anche die delle accuse sessiste che spesso le vengono mosse per la sua avvenenza. Tra gli ospiti in studio c’eranoe la giornalista di Sport Mediaset Giorgia Rossi, anche lei molto popolare nel mondo del calcio. “Premetto che non ho nullauna bella ragazza che potrebbe essere mia figlia – ha esordito la signora-. Sarebbe assurdo. Combattol’oggettivazione del corpo della donna. Ma chec’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze”, ha detto, che pure in passato non aveva risparmiato critiche al volto di Dazn. Ma subito è ...

TutteLeNotizie : Caterina Collovati contro Diletta Leotta: “Non c’è bisogno di esibire una quinta di… - _DAGOSPIA_ : CATERINA COLLOVATI VS LA LEOTTA:NON C’È BISOGNO DI ESIBIRE LA 5°DI SENO.MAI COMPLICI DEI MASCHILISTI… - zazoomnews : Alessandra Mussolini a Caterina Collovati: “Un uomo lo colpisci se gli dici che ce l’ha piccolo” - #Alessandra… -