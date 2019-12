Castrovilli e Kulusevski fra le rivelazioni del 2019 per il Guardian

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nella formazione delledelilha inserito anche i giovani della Serie AGateanoe Dejansono stati notati anche in Inghilterra, col giornale Theche li ha inseriti nella formazione delle maggioridel. Il centrocampista della Fiorentina si è distinto per il 75% dei dribbling riusciti. Lo svedese in forza all’Atalanta è invece secondo nella classifica di chi ha creato più occasioni pericolose nei cinque maggiori campionati europei. La formazione delle: Gautier Larsonneur (Brest); Fabien Centonze (Metz), Fikayo Tomori (Chelsea), Caglar Soyuncu (Leicester), Davis (Bayern Monaco); Camavinga (Rennes),(Fiorentina), McTominay (Manchester United);(Parma), Chouiar (Dijon), Osimhen (Lille). Leggi su Calcionews24.com

