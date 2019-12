Cassano perde la testa a Tiki Taka | rissa con una donna NOME | FOTO e DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nuovo clamoroso episodio che si è verificato durante la trasmissione, appuntamento fisso con particolare attenzione agli approfondimenti legati al mondo del calcio. Il solito protagonista è stato l’ex calciatore Antonio, nuova ‘cassanata’ nelle ultime ore. Scontro acceso a telecamere spente con Giorgia Venturini, ex naufraga, come riporta ‘Chi’ sono volate parole grosse e sguardi di fuoco, necessario l’intervento di Pierluigi Pardo, il conduttore è riusciuto a far rientrare i due in studio dopo momenti di grande tensione. Nuova ‘cassanata’ dunque per l’attaccante, questa volta non in campo ma in uno studio televisivo,riesce sempre ad attirare l’attenzione anche con gesti che spesso possono sembrare fuori luogo, come in questa occasione. In alto lagallery con tutte ledi Giorgia ...

alessandcarolis : @bellavi__ @pisto_gol Cassano è stato un grande con il pallone tra i piedi . Per il resto lasciamo perde . Un po’ c… -