Caso Vidal | il cileno ai ferri corti con il Barcellona | non accetta la panchina e lascia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Arturoè sempre più aicon il, e con l’episodio odierno potrebbe essersi creata una frattura ormai insanabile tra il centrocampistae il club catalano. Chiaramente, alla finestra c’è l’Inter che da diverso tempo nutre un certo interesse per l’ex giocatore della Juventus. Stando infatti a quanto riportato dal sito di ESPN,ha abbandonato furibondo l’allenamento di rifinitura delnon appena ha saputo di non essere presente nella lista dei titolari nell’attesissimo Clasico di stasera contro il Real Madrid. Pare che qualche compagno abbia provato a trattenere il, che però non ne ha voluto sapere ed è filato dritto negli spogliatoi. Sicuramente un episodio che non farà particolarmente piacere all’allenatore Ernesto Valverde e che pone il centrocampista sempre più vicino all’addio al ...

