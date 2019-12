Caso Lannutti | Maria Elena Boschi attacca i 5s | «Come fanno a sostenere chi porta avanti

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non bastava la prescrizione, la sugar tax, il reddito di cittadinanza, a far litigare gli alleati di governo Italia viva e M5s arriva anche il candidato grillino alla presidenza della commissione banche, Elio. L’ultima a scagliarsi contro il senatore è la capogruppo di Italia viva,, che considera il candidato proposto dai grillini «invotabile», ma non per il presunto conflitto d’interessi per suo figlio che lavora nella banca Popolare di Bari, ma proprio «per quelle frasi vergognose dette contro gli ebrei». «Mi chiedopossano i 5s continuare ala candidatura di chipregiudizi squallidi antisemiti», dicein un’intervista a Repubblica. E assicura chenon avrà mai il voto di Italia viva. Voto che farebbe saltare dunque la nomina del senatore a presidente dalla commissione dato che ieri, 17 ...

