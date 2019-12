Carmen Di Pietro | “Non mi sono mai risposata per non perdere la pensione di Sandro

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Esilarante intervista diDia Vieni da me: la showgirl ricorda il maritoPaternostro, con cui fece scandalo per la scelta di sposarsi nonostante i 43 anni di differenza, ammette di aver mandato via di casa il figlio (intervenuto in studio) appena maggiorenne e lamenta la nuova vita della madre, che trascurerebbe i doveri di nonna per uscire con ragazzi più giovani.

