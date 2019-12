Carmen Di Pietro | “Mia madre frequenta solo ragazzi giovani e mi ha abbandonata”

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Di, ospite a Vieni da me nella puntata in onda mercoledì 18 dicembre, su Rai 1, sulla lavatrice della padrona di casa si lascia andare ad una rivelazione choc: Mia… minimo venti-trent’anni e mi ha abbandonata. Incredula, la Balivo prova a giustificare l’anziana donna facendole notare che ancheè stata sposa di Sandro Paternostro, nel 1998, di oltre quarant’anni più grande di lei. Ma io non ho mai abbandonato la mia famiglia. Quando le chiedo se ha voglia di stare con mia figlia, Carmelina, lei risponde sempre che deve andare a cena fuori asserisceDi, che non riesce a capacitarsi di come suapossa preferire la compagnia di baldia quella della sua famiglia. Prova ad invitarla tu a cena! consiglia con un sorriso la conduttrice italiana, facendo leva su un ...

italiaserait : Carmen Di Pietro, chi è il personal trainer Matteo Alessandroni ultima fiamma della showgirl - frodolost117 : @vienidameRai @caterinabalivo Non ho parole.. Per Carmen di Pietro cosa ha fatto ? al figlio.. Bamboccione????? Ma… - Mamox__ : Quindi manda il figlio a vivere da solo per responsabilizzarlo e poi gli paga tutte le spese. Ok, Carmen Di Pietro… -