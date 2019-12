Carceri | Palermo | oltre 3 mln per la riqualificazione energetica del Malaspina 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti di essere stati ammessi al finanziamento - ha detto - la dirigente del Centro per la giustizia minorile per la Sicilia Rosanna Gallo - non solo per i risparmi che questo progetto porterà alla struttura ma anche per la valenza altamente simbolica per il percorso

ultima_ora : RT @ultimenotizie: La deputata di #ItaliaViva Giusy Occhionero è indagata dai pm di Palermo per falso in concorso. Avrebbe fatto passare il… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: La deputata di #ItaliaViva Giusy Occhionero è indagata dai pm di Palermo per falso in concorso. Avrebbe fatto passare il… -