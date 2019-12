Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilperil prcesso. Il militare, infatti, ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto la pistola di Varriale in ospedale.– Ilperdi finire a. E’ questa l’ultima novità per quanto riguarda la morte di Mario Cerciello Rega. Quanto accaduto la notte tra il 25 e il 26 luglio acontinua essere avvolto dal mistero ma nel frattempo le indagini continuano a portare alla luce omissioni e menzogne da parte delle persone coinvolte in questa vicenda. L’ultimo ad essere finito nel mirino degli inquirenti è ildella stazione Farnese. Il militare,per, aveva detto di aver ricevuto l’arma di Varriale all’ospedale Santo Spirito ma in realtà il sottoufficiale non aveva portato con sé la pistola.a ...

NewsMondo1 : Carabiniere ucciso a Roma, il comandante Ottaviani indagato per falso: rischia il processo - GiampieroZiron2 : @Lettera43 Sappiamo nulla del processo a carico di chi l'ha ucciso? Niente male, ucciso un carabiniere/davanti al giudice i colleghi! - chiappetta1954 : L'Italia è finita. Cerciello, bendarono fermato: 2 carabinieri a rischio processo -