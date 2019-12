Carabiniere rischia processo militare per aver diffuso foto ragazzo bendato

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Anche la Procuradi Roma, oltre a quella ordinaria, ha chiuso le indagini sulla vicenda della divulgazione dellache ritrae Gabriel Natale Hjortnella caserma di via In Selci a Roma, dopo il fermo in merito all’omicidio del, Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio a Roma. Are ile’ ilSilvio Pellegrini, colui che ha materialmentelo scatto. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

Notiziedi_it : Il carabiniere che ha diffuso la foto di Hjorth bendato rischia il processo - sulsitodisimone : Il carabiniere che ha diffuso la foto di Hjorth bendato rischia il processo - zazoomnews : Carabiniere ucciso a Roma il comandante Ottaviani indagato per falso: rischia il processo - #Carabiniere #ucciso… -