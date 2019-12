Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Grandissima attesa per il tradizionalediin, che quest’anno vedrà protagonisti Daniele, Stefanoe Livio. Tre grandi artisti del panorama musicale italiano che animeranno il2020 e intratterranno il pubblico in attesa del nuovo anno. L’attesa del nuovo anno inè ormai un appuntamento tradizionale per i napoletani, organizzato dall’amministrazione comunale e offerto gratuitamente ai cittadini. Si parte per le 21 e 30, con l’esibizione, che si alterneranno sul palco fino al brindisi di mezzanotte. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in diretta su Radio Kiss Kiss, radio ufficiale dell’evento., è atteso agià dal 30 dicembre, dove riceverà la cittadinanza onoraria della città di, dal sindaco, a ...

anteprima24 : ** Capodanno a ##Napoli: Bollani, Silvestri e Cori per il concerto in piazza Plebiscito ** - VittorioSantor : @zorrobw Dalle mie parti si dice 'Dove hai fatto Natale, fai Capodanno'. Che vada a Napoli o a Milano. - radiocampania : Cenone di Capodanno 2020 - lamè Pozzuoli - Napoli - Radio Campania -