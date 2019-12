Canottaggio | Campionati Indoor | due titoli tricolore per il Posillipo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPisa – Si sono svolti lo scorso fine settimana a San Miniato (Pisa) iItalianidi. Ilsi è aggiudicato duesulla distanza sprint di 500m con la vittoria di: Federico Ceccarino e Cristina Annella. Terzo classificato, Gabriele Lobascio. Sulla distanza regolamentare titoloper Cristina Annella nella categoria Under 23 femminile: V posto per Federico Ceccarino nella categoria Ragazzi maschile; V posto per Gabriele Lobascio nella categoria Under 23 maschile. Vittoriaper il giovane Davide Piovesana nella categoria Cadetti maschile. Prossimo appuntamento iItaliani di Fondo a Pisa a fine gennaio 2020. L'articolo: dueper ilproviene da Anteprima24.it.

