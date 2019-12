Campione brasiliano arrestato | accusa gravissima per lui!

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Brutto colpo per tutti i tifosi brasiliani del che condividono la passione per il calcio giocato, dato che un calciatoreè stato. Tanta tristezza circola in queste ore tra le persone che amano il calcio giocato. Purtroppo, infatti, una squadra importante del Brasile ha appena perso un prospetto molto interessante che nei prossimi … L'articoloperproviene da www.inews24.it.

UgoBaroni : RT @SkySportF1: ???? Campione del Mondo nel 1972 e nel 1974 ?? In #F1 il pilota brasiliano ha conquistato: ?? 14 vittorie ?????? 35 podi ? 6 pole… - mamoelme : @LucaSalvarani11 @RINGERS4EVER Verissimo. Ebbe il botto a Imola in prova e una rottura del motore in Belgio, Mansel… - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ???? Campione del Mondo nel 1972 e nel 1974 ?? In #F1 il pilota brasiliano ha conquistato: ?? 14 vittorie ?????? 35 podi ? 6 pole… -