Callejon scuro in volto alla cena di Natale | nessun sorriso e addio vicino VIDEO

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLa stagione in corso potrebbe essere l’ultima di José Mariacon la maglia del Napoli. Lo spagnolo,infatti, potrebbe diregià nel mercato di gennaio andando a finire la propria carriera in Cina. DCoppa Italia 2014successiva Supercoppa, dcavalcata dei 91 punti con Sarri alle ultime imprese di Champions Josè c’è stato sempre ma adesso l’esterno azzurro starebbe valutando un’offerta stratosferica presentata dal Dalian Yifang, attuale squadra di Hamsik e dell’ex Rafa Benitez. Qualcosa ormai si è rotto, inesorabilmente, in questo ultimo mese. E ile la gioia di anni si è tramutato in una faccia cupa. Anche ieri sera,dia Villa D’Angelo, lo spagnolo era giù di morale rispetto al gruppo azzurro. Basta guardare l’immagine di José pensieroso a tavola per spiegare lo stato ...

