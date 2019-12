Calendario Serie A | programma e orari 18-22 dicembre | guida Sky e DAZN | turno

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Prosegue sotto il vischio laA di calcio 2019/2020, che però vedrà la diciassettesima giornata disputarsi in più giorni, a causa della Supercoppa tra Juventus e Lazio. Ad aprire ilsaranno proprio i bianconeri, che questo pomeriggio, alle 18.55 se la vedranno con la Sampdoria, in diretta su Sky SportA. Sull’emittente satellitare anche il match di venerdì 20 tra Fiorentina e Roma, ma anche Udinese-Cagliari (sabato alle 15) e Inter-Genoa (sabato alle 18), mentre saràa trasmettere Torino-SPAL alle 20.45. Consegui laA IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Anche la domenica si aprirà in streaming, attraverso il lunch match delle 12.30 tra Atalanta e Milan, mentre alle 15 Sky Sport manderà in onda Lecce-Bologna e Parma-Brescia, oltre al posticipo tra Sassuolo e Napoli delle 20.45. Ildi giornata: 17ª ...

estornudoauto : RT @CorSport: #Juve, #Sarri: 'Calendario? L'errore è stato far giocare la #Lazio lunedì' ? - flaco1899 : RT @FOXSportsIT: Sarri: 'Inutile pensare al calendario, l'errore è a monte. Il Lione? La grande paura era il Real Madrid' ?? - genovesergio76 : RT @CorSport: #Juve, #Sarri: 'Calendario? L'errore è stato far giocare la #Lazio lunedì' ? -