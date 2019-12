Calciomercato | panchine bollenti | addio alla Samp | innesto al Bologna e preoccupazione

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si è aperta con la partita tradoria e Juventus la giornata valida per il campionato di Serie A, successo bianconero e vetta della classifica. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul, importanti aggiornamenti nelle ultime ore di trattative. BAYERN MONACO E ARSENAL – Il calciatore tedesco Leroy Sané è pronto a lasciare il Manchester City e firmare per il Bayern Monaco, secondo la rivista “Sport Bild”. I media tedeschi sostengono che il calciatore ha la valigia pronta nonostante il suo contratto scada al 2021. L’ex presidente del Bayern Uli Hoeness aveva annunciato che il club avrebbe tentato di nuovo l’acquisto di Sanè. “Dobbiamo aspettare e vedere come si riprende. A gennaio o febbraio vedremo”, ha detto. Anche il ct tedesco, Joachim Löw, che ha tenuto aperta la porta per Sané a Euro 2020, accoglierebbe con ...

