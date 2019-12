Calciomercato Napoli | si punta a Rodriguez del Milan | le ultime

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il mercato invernale si avvicina e le priorità delsembrano sempre più chiare, un centrale di centrocampo ed un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Il questo momento infatti Ghoulam non sembra dare le giuste garanzie ed adattare Hysaj a sinistra non sembra più un’opzione percorribile. I colleghi de “Il Corriere dello Sport” nell’edizione odierna del quotidiano, hanno parlato di un’interessamento serio per Ricardodel. Il terzino svizzero chiuso da Theo Hernandez in rossonero ha voglia di ritrovarsi. In questa stagione ha collezionato solo quattro presenze ma con Gattuso alera uno degli inamovibili. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ancelotti, mega stipendio come i “grandi” di Inghilterra!– Younes sarà ceduto a gennaio Alciato: “Notizia importante per il: Everton-Ancelotti, i dettagli” Koulibaly, ...

