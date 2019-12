Calciomercato Genoa | si avvicina il doppio innesto per la salvezza

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– Ilnon sta di certo attraversando una buona stagione, il club rossoblu è in lotta per raggiungere la, il tecnico Thiago Motta è a serio rischio esonero e si giocherà la conferma nelle prossime partite. Nell’ultimo match è arrivata una sconfitta pesantissima, quella contro la Sampdoria in un derby sentitissimo, adesso la squadra è al lavoro per preparare la prossima sfida contro l’Inter, partita complicata. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, si profila un, un nome è sicuramente a sorpresa. Trattativa in corso con la Juventus per l’arrivo in porta di Perin, operazione a sorpresa considerando che Radu ha comunque disputato una buona stagione. Per la difesa contatti con Bruno Amione del Belgrano, accordo raggiunto trae club argentino per l’arrivo a Genova del classe ...

