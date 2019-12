Calcio | Serie A 2019-2020 | Brescia-Sassuolo 0-2 I neroverdi vincono il recupero e

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si è giocato questa sera ildella settima giornata dellaA di: ilha espugnato per 0-2 il campo delcon una rete per tempo. Al 25′ vantaggio ospite con Traoré su assist di Berardi, al 71′ raddoppio di Caputo su passaggio di Rogerio: i nerovedi respirano e salgono a quota 19, a +6 sui lombardi terzultimi in graduatoria. Nel primo tempo il primo sussulto corrisponde proprio al vantaggio del: assist vincente di Berardi, che pesca Traoré, il quale al 25′ va in gol con una bella conclusione nell’angolino basso. La reazione delarriva al 40′, ma la rete di Balotelli è viziata da fuorigioco. Prima dell’intervallo la conclusione da buona posizione di Spalek viene murata da un difensore ospite. Nella ripresa parte meglio la formazione di casa con Tonali che al 53′ da piazzato pesca Cistana, ma ...

