Calcio | l’Italia giocherà un’amichevole a Cagliari contro San Marino in vista di Euro 2020

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana diadaggiunge un’altra tappa a quelle precedentemente ufficializzate: il prossimo 29 maggio, infatti, l’Italia disputerà un’amichevoleSanalla “Sardegna Arena” di. Dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la squadra allenata da Roberto Mancini è riuscita a ridare entusiasmo a tutti gli appassionati a suon di prestazioni e di risultati, rendendosi protagonista di un girone di qualificazione aglipei praticamente perfetto. Il commissario tecnico ha preteso avversari di livello per le prime amichevoli di preparazione alla massima competizione continentale ed è stato accontentato: l’Italiail 27 marzol’Inghilterra (a Londra) e il 31 marzola Germania (a Norimberga). Prima del matchla Repubblica ...

