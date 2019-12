Calcio | LaLiga 2019-2020 | Barcellona-Real Madrid 0-0 Al “Camp Nou” il protagonista è il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nel recupero della decima giornata despagnola pareggio per 0-0 traal “Camp Nou”: “El Clasico” vedeprincipalmente il VAR, che nega un penalty ai catalani in avvio e poi annulla il gol del vantaggio ai Blancos nella ripresa. Le due formazioni restano in coabitazione in vetta alla classifica dopo 17 giornate con 36 punti. Nel primo tempo al 12′ un tocco di mano in area delporta l’arbitro a consultare il VAR, ma non vengono ravvisati gli estremi per il penalty, poi sono Casemiro e Valverde a chiamare in causa il portiere di casa, ter Stegen. Prima dell’intervallo Jordi Alba spreca da buona posizione, poi sempre ter Stegen si mette in mostra sulla bella conclusione dal limite di Valverde. Nella ripresa Suarez reclama il rigore al 60′, ma per il direttore di gara è tutto regolare, poi ...

chiaiadiluna : RT @GiuDayLorDie: Chiunque ama il calcio, stasera guarda #ElClasico #LaLiga #BarcelonaRealMadrid #BarcaRealMadrid - GiuDayLorDie : Chiunque ama il calcio, stasera guarda #ElClasico #LaLiga #BarcelonaRealMadrid #BarcaRealMadrid - algraspobar : OGGI (18\12) Al Graspo... ?? Lega Serie A ? Sampdoria vs. Juventus ? 18:55 ?? LaLiga ? Barcellona vs. Real Madrid ?… -