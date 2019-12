Calcio | Gigi Riva nominato presidente onorario del Cagliari L’uomo che nacque due volte

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Da oggi è ufficiale: ilha ufficialmentecome suo. Nell’anno del centenario del club e del cinquantesimo anniversario dello scudetto rossoblu, vinto proprio con “Rombo di Tuono” come principale protagonista, i sardi delTommaso Giulini mettono insieme tutti i pezzi del puzzle della loro storia. L’uomo che visse due, come viene definito da Federico Buffa in una mini-serie in due puntante che sta andando in onda su Sky Sport dove si racconta la vita dell’attaccante dagli esordi calcistici nel comune nativo di Leggiuno e poi di Legnano (in Lombardia) sino “all’approdo sull’Isola (1963)” e alla maglia deitani, ci tiene che non avrà alcun incarico oltre a quello: “Resto principalmente un semplice tifoso del, non avrò nessun tipo di ...

