Calcio femminile | le giovani italiane emergenti della prima metà di Campionato | Caruso

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il giro di boa deldiSerie A 2019-2020 è ormai prossimo e un mini-bilancio è possibile farlo. La classifica parla chiaro: la Juventus, campione d’Italia, comanda con 28 punti, avendo ottenuto nove vittorie in dieci match disputati, pareggiando il solo incontro con il Milan in trasferta. Un rendimento eccellente valso alla Vecchia Signora la testa con sei lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina e sette sulla Roma. Una conferma dunqueforza delle bianconere, in unche è stato all’insegna delle conferme. Tuttavia alcuni sprazzi di novità vi sono, rappresentati dalleleve che si stanno facendo largo e potrebbero dare delle alternative alla Nazionale di Milena Bertolini. Rimanendo in casa juventina, Arianna, classe ’99, è tra le calciatrici che hanno fatto vedere le cose migliori in questaparte di stagione. ...

