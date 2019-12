Cadavere in valigia a Vercelli | archiviato il caso | la morte di Franca Musso resta un

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Resterà un mistero quello legato alladi, la donna scomparsa nel 2016 e ritrovata morta più di un anno dopo, chiusa in unaabbandonata nei boschi di Alice Castello. Il gip del tribunale diha accolto la richiesta del pm Francesco Alvino di archiviare il

mottagiuseppe1 : RT @TutteLeNotizie: Cadavere di donna in una valigia, resta il mistero: caso archiviato dal giudice di Vercelli - Italia_Notizie : Cadavere di donna in una valigia, resta il mistero: caso archiviato dal giudice di Vercelli - Noovyis : (Cadavere di donna in una valigia, resta il mistero: caso archiviato dal giudice di Vercelli) Playhitmusic - -