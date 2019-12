Buon viaggio - 20 anni di Cesare Cremonini | Il cantautore bolognese si racconta | stasera

Leggi la notizia su comingsoon

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Va in onda, su Sky TG24, l'intervista a. Ilsi racconterà senza filtri come artista e come persona.

matteosalvinimi : Buon viaggio???? - CremoniniCesare : Non perdete lo speciale “Buon viaggio – 20 anni di Cesare Cremonini”, mercoledì sera alle ore 21.15 su @skytg24! È… - andreabettini : Buon viaggio #COSMOSG e @ESA_CHEOPS! Tutto nominale a Kourou -