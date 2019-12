Bullismo | bimbo di 8 anni si suicida dopo un’aggressione

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilsta diventando un problema veramente molto serio e le istituzioni, a fronte di questo episodio, dovrebbero iniziare a fare qualcosa per fermarlo. Le vittime aumentano di giorno in giorno. I suicidi, soprattutto quelli di minorenni, stanno continuando ad aumentare. Ed è il caso di Gabriel Taye. I genitori lo hanno trovato senza vita nella sua cameretta di casa: il bambino si è impiccato al letto a castello della stanzetta: aveva solo otto. Dietro a questa tragica fine, a cui nessuno sapeva dare una spiegazione all’inizio, potrebbe esserci in realtà una storia diconsumato tra le mura della scuola che frequentava.di 8siIl sistema della scuola pubblica di Cincinnati, nello stato dell’Ohio, in Usa, dove il piccolo andava a scuola, infatti nei giorni scorsi ha annunciato l’esistenza di un video delle telecamere di ...

